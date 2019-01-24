Samsun'daki TOTAL istasyonlarında işaret dilinde hizmet

İSTANBUL (AA) - Samsun'daki TOTAL istasyonları, işaret dilinde hizmet vermeye başladı.



TOTAL Oil Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı. İşitme engellilere yönelik “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi ile TOTAL istasyonları, aralık ayı itibarıyla işaret dili eğitimi almış personeliyle birlikte işaret dilinde hizmet vermeye başladı.

Şirket, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra, Samsun’daki 16 istasyonun da da ön saha ve market çalışanlarının işaret dili eğitimlerini tamamlayarak toplamda işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısını 72’ye çıkardı.

Türkiye’de yaklaşık dört milyona yakın işitme engelli olduğu ön görülüyor. TOTAL, 2019’da daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.





- "Engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan gurur duyuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, TOTAL Oil Türkiye olarak, 500 istasyonla tüm Türkiye'ye hizmet verdiklerini belirterek, "Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. 'İki Elin Enerjisi Güzel' projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefledik. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra, bu hafta Samsun’daki 16 istasyonumuzun eğitimlerini başarı ile tamamladık. Hedefimiz 2019 Şubat ayı sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da pek çok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorluklar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına Total Oil Türkiye ile “İki Elin Enerjisi Güzel” projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz."





