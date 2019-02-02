Samsun'dan 145 ülkeye 634 milyon dolarlık ihracat

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yıl 145 ülkeye 634 milyon 148 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de 462 milyon 769 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun'un, geçen yıl aynı dönemde yüzde 37 artışla 634 milyon 148 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Bir önceki yıl Samsun'dan 264 firmanın ihracat yaptığına işaret eden Murzioğlu, geçen yıl ise 281 firmanın ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Şehirlerin büyüklüğünün artık nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anıldığının altını çizen Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 145 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke ise sırasıyla Hollanda, Tunus, Almanya, Filipinler ve Rusya oldu. Yaptığımız ihracat ayrıca Türkiye ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Samsun'un her şeyiyle gurur duyuyoruz, ama yine de ihracatımız istenilen seviyede değil maalesef. Hedef olarak koyduğumuz stratejiler arasında Samsun merkezde yeni bir organize sanayi bölgesinin oluşturulması var. Samsun'da atıl durumda bir tersane alanımız bulunuyor. Ayrıca TİGEM'in 2 bin 400 dönümlük tarım dışı bir arazi mevcut. Buraların birleştirilerek organize sanayi yapılması için çaba harcıyoruz. Eğer bu olursa Samsun'da ihracatımız da istihdam da iki katına çıkar. Sanayide bir yerlere gelmek istiyorsak, bahse konu alanların acil olarak organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi lazım. İnşallah belirlediğimiz hedefimize hep birlikte el ele vererek ulaşacağız. Çünkü Samsun'un istediğimiz hedefe ulaşması için gücü de potansiyeli de var."

Samsun TSO çatısı altında geçen yıl kasım ayında faaliyetlerine başlayan İhracat Destek Ofisinin çalışmalarına da değinen Murzioğlu, "Ofisimiz, ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere her konuda kılavuz kaptanlık yapıyor. İhracat Destek Ofisleri uygulamasının amacı ise ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması. Ofisimizde ihracat gerçekleştiren veya ihracatı hedefleyen firmalara Ticaret Bakanlığının pazara giriş belgeleri, yurt dışı pazar araştırması, rapor satın alımı, küresel tedarik zincirine giriş, yurt dışı birim, yurt dışı tanıtım ve fuar, marka tescil, tasarım, hususi damgalı pasaport, dahilde ve hariçte işleme rejimleri gibi konularda bilgi ve destek veriliyor." ifadelerini kullandı.



