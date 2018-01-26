Samsung, Galaxy A8 ve A8 Plus'ı tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy A8 ve A8 Plus'ın Türkiye tanıtımı yapıldı. Çift ön kamera özelliğiyle öne çıkan telefonların Türkiye pazarındaki satış fiyatı Galaxy A8 için 2 bin 899 lira, Galaxy A8 Plus için ise 3 bin 299 lira olarak açıklandı.

Samsung'un A serisi telefonlarının yeni üyeleri Samsung Galaxy A8 ve A8 Plus'ın Türkiye tanıtımı Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Samsung Electronics Türkiye Pazarlama Ürün Stratejileri Müdürü Anıl Öztekin ve Tarihçi, Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber ve Konuşmacı Saffet Emre Tonguç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeğen 2018 yılında çok sayıda ürünü pazara sunacaklarını dile getirerek, A serisinin bunların arasında özellikleriyle dikkati çekecek ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Samsung çatısı altında 2017 yılında yaptıkları çalışmalar ve tanıttıkları ürünler hakkında bilgi veren Yeğen, Türkiye'deki akıllı telefon pazarına ilişkin şunları anlattı:

"Pazarda yüzde 50 ciro 2 bin lira ve üzeri telefon modellerinden geliyor. Adet olarak da akıllı telefonların yüzde 30'u 2 bin lira ve üzerinde. Geçen yıl yaklaşık 12 milyon adet civarında cep telefonu satıldı diyebiliriz, bu yıl dolar kurunun da seneye güzel başlaması nedeniyle yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz.

Samsung Deneyim mağazasını 2018'de Anadolu Yakası'nda bir tane daha açmayı planlıyoruz. Nesnelerin internetini yoğun şekilde duyurduk, 2020'de bütün Samsung ürünleri birbiriyle konuşacak. Artık herşey konuşabildiğimiz yöne doğru gidiyor. Gitgide ellerimizdeki kumandalardan uzaklaştığımız bir döneme doğru gidiyoruz."

A serisinin genç segmente yönelik düşünen bir ürün olmasına rağmen özellikleriyle birlikte premium segment özelliklerini içinde barındırdığına dikkati çeken Yeğen, yavaş yavaş piyasaya verilen üründe ilk kullanıcı deneyimlerinin olumlu olduğunu, özellikle fotoğraf çekme de sunulan özelliklerin çok beğenildiğini anlattı.

Toplantıda, çift ön kamera ve sonsuz ekran özelliğiyle öne çıkan telefonun Türkiye pazarındaki satış fiyatı Galaxy A8 için 2 bin 899 lira, Galaxy A8 Plus için ise 3 bin 299 lira olarak duyuruldu.