Samsung Galaxy A9, kampanya fırsatı ile ön siparişe çıktı

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy A9, ön sipariş kampanyasıyla satışa sunuluyor.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan dünyanın ilk dört arka kamerasına sahip akıllı telefonu Galaxy A9, ön sipariş kampanyasıyla Türkiye'de tüketicilerle buluşuyor.

Verilen bilgiye göre, 19 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılan Samsung yetkili satış noktaları ve yetkili online satış kanallarından yeni Galaxy A9'u satın alanlar, 20 Aralık tarihine kadar shop.samsung.com/tr/galaxy-a9-hediye-ceki internet adresinden üye olarak form doldurmak suretiyle belirtilen kampanya koşullarını yerine getirdiklerinde, Samsung Online Mağaza'daki (shop.samsung.com/tr) giyilebilir cihazlar, tabletler,ve aksesuarlar ürün gruplarında geçerli KDV dahil 500 lira değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4 bin 299 lira olarak açıklanan Galaxy A9, Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile satılacak.