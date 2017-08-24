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Samsung Galaxy Note 8 açık pazarda ilk kez n11.com’da

- Samsung Galaxy Note 8, ilk kez n11.com'da ön siparişle satışa sunuldu

Samsung Galaxy Note 8 açık pazarda ilk kez n11.com’da

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'de açık pazar e-ticaret platformları arasında ilk kez n11.com'da ön siparişle satışa açıldı.
n11.com açıklamasında Samsung dün New York'ta düzenlediği dev etkinlikte şu ana kadarki en iyi cihazı olarak nitelendirilen Galaxy Note 8'i duyurdu.
Samsung'un yeni amiral gemisi açık pazar e-ticaret platformları arasında ilk kez n11.com’da 4 bin 999 lira fiyat etiketiyle ön siparişle satışa açıldı.
Kolay tutulabilir 6,3 inç ekranı ile tüm Galaxy serileri içerisinde en büyük ekrana sahip olan Galaxy Note 8, sonsuz ekran özelliğiyle de dikkati çekiyor.
Samsung'un ilk çift kameralı olma özelliğini taşıyan Galaxy Note 8, 12 megapiksel çift arka kamerayla birlikte geliyor. Ön tarafındaki 8 megapiksellik kamerayla da mükemmel özçekimler vadeden cihaz, görüntü kaybı yaşatmadan 2 kat optik yakınlaştırma yapmaya imkan tanıyor.
İletişim kurmak için yepyeni bir yol bulan Samsung, S Pen ile ifadeye farklılık getiriyor. Yüksek performanslı 10nm mobil işlemcisi ve 6GB RAM'i sayesinde sorunsuz çalışan Galaxy Note 8'in kablosuz şarj cihazı özelliği de var.
Ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan Galaxy Note 8, 1,5 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabiliyor.

 

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N11.com
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