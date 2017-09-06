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Samsung J7 Core n11.com'da satışta

- Samsung'un yeni üyesi Galaxy J7 Core, bin 69 TL'lik fiyatıyla n11.com'da satışa çıktı

Samsung J7 Core n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy J7 Core, e-ticaret platformu n11.com'da satışa açıldı.

n11.com açıklamasına göre, Samsung'un yeni üyesi Galaxy J7 Core n11.com'da satışa çıktı. 5,5 inç boyutunda Super AMOLED ekran, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunduran cihaz, Android v7.0 Nougat ile geliyor.

Cihaz, gücünü sekiz çekirdekli Octa-Core 1.6 GHz'den alıyor. 16 GB dahili, microSD kartlarla 256GB'a kadar çıkarılabilen hafızasıyla da dikkati çeken akıllı telefon, önde f/2.2 diyaframlı 5, arka tarafında f/1.9 diyaframlı 13 megapiksellik kamera bulunduruyor. 3.000 mAh. pil kapasitesine sahip cihaz n11.com'da bin 69 TL'den satışa sunuluyor.

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