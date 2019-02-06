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Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

- 31 Mart'a kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak

Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye
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İSTANBUL (AA) - Samsung, yeni yılın ilk kampanyasını beyaz eşyada gerçekleştirdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, yeni yılda da tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

ÖTV indiriminin uzatılmasının ardından beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından 31 Mart 2019'a kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, akıllı telefon hediyeli olacak.

Ürünlerini satın alan tüketiciler, 15 Nisan’a kadar ürün kurulumunu, 20 Nisan’a kadar kampanyaya başvuru yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy J4+ veya Samsung Galaxy J2+ model telefonlara sahip olma fırsatını elde edebilecek.

Tüketiciler, diledikleri ürünleri 12 aya varan taksit imkanı ile satın alabilecek.

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Akıllı TelefonBeyaz EşyaÖTV IndirimiSamsung Electronics
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