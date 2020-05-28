Sanal fuarlara destek PEKCANdan bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımının destek kapsamına alındığını duyurdu. Buna göre 2020 için yüzde 80, sonraki yıllar için yüzde 60 oranında firmaların e-ticaret üyeliklerini destekleyeceklerini açıkladı. Alınan yeni karar, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürdü.

İHRACATÇIYI DAHA GÜÇLÜ KILACAK

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Bakanımızın açıkladığı bu kararı olumlu karşılıyoruz. Virüs sonrasında dünya ticaretinde yeni bir düzen oluşacak. İhracatçı sektörler olarak dijitalleşmeye yatırım yapmak zorundayız. Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız bir konu. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz. Haziran’ın ilk haftalarında sanal fuarlarla ilgili sistemimizi açıyor olacağız. Devletimizin bu çalışmaları destek kapsamına alacak olması bizleri daha güçlü kılacak.” dedi.

DÜNYANIN YENİ VİTRİNİ OLACAK

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar da, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Sanal fuarların devletimiz tarafından destek kapsamına alınması son derece önemli. Bu gelişmeyi pozitif bir adım olarak yorumluyoruz. Küresel salgın ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi ancak beraberinde yeni fırsatlar doğurdu. Tıbbi malzeme sektörü ihracat özelinde Çin’in dünyanın gözünde soru işareti olduğu bir dönemde bu fırsatları çok iyi değerlendirecektir. Sanal fuarlar ve e-ihracat bu bağlamda dünyanın yeni vitrini olacak. Üretimi, ihracatı ve yeni pazarlara açılmayı teşvik eden, son derece yerinde bir karar.”

TEMELİ DOĞRU ATARSAK ÖNÜMÜZ AÇIK

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de, “Covid-19 süreci ile bir kez daha gördük ki fiziksel fuarlar, heyet ve müşteri ziyaretlerini yapamadığımız bu süreçte, bir şekilde dijitalleşme yönünde çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Bir yandan firmalarımız dijital kaslarını güçlendirirken, kamunun da özelikle pazara girişte fuar ve heyetleri destek kapsamına alması önemli. Burada en önemli husus, firmalarımızın gerek altyapı gerekse online toplantı kültürü işe online fuar ve heyetlere hazır hale gelmesi. Ses, görüntü, teknik altyapı hem ülke imajımız hem de toplantı kalitesi açısından çok önemli. Temelleri doğru atmanın önemli olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ADAPTASYONU HIZLANDIRACAK

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, sanal fuarların destek kapsamına alınmasının son derece yerinde bir karar olduğunu ifade etti: “Post-Korona sonrasında ‘yeni normal’ olarak adlandırılan dönemde gerçek fuarların yapılmasına engel olacak sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları bizi sanal ticarete ve sanal heyetlere doğru itmişti ve bu durum eski normale geçene kadarki dönemde çok önemli ve itici bir unsur olarak ön plana çıkmaya başlamıştı. Bakanlığımızın da bunu fark edip bu tarz sanal fuarları destek paketi içerisine alması geçiş döneminde özelikle ihracatçımız için çok önemli destekleyici bir unsur olacaktır. Bu karar, üreticilerimizin e-ticaret sitelerine adaptasyonunu da hızlandıracaktır. Bu anlamda söz konusu gelişmeyi son derece olumlu buluyorum.”

THY’DEN DE LOJİSTİK DESTEK BEKLİYORUZ

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, “Bakanımızın kararını hırdavat sektörü olarak sevinçle karşılıyoruz. ‘Yeni normal’ sürecinin iki yıl süreceği konuşuluyor. Bu karar hırdavat sektörünü ihracat özelinde motive edecektir. Sanal mağazalarımızı 365 gün açık olacak şekilde daimî fuar niteliğinde açık tutmak durumundayız. Bununla ilgili dijitalleşmeye yatırım yapmak zorundayız. Diğer yandan THY’den de e-ihracatımızın lojistik kısmı ile ilgili iş birliği ve destek beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

YENİ DÜNYA’NIN KAPISINI BU FUARLAR ARALAYACAK

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, Bakan Pekcan’ın açıklamasını şöyle yorumladı: “Sanal fuarlar, Yeni Dünya’nın kapısını aralamak için önemli anahtar olacak. Dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bu günlerde, online sistemlerin üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Sektör olarak mücbir sebep kapsamına alınmadığımız için şimdiye kadar birçok destekten faydalanamadık. Fakat burada hem ihracatımızı arttırmak hem de ülkemizi ana tedarikçi yapabilme çalışmalarına destek olabilmek adına devletimizden beklentimiz, bu yolda yalnız kalmamak ve olabildiğince destekten faydalanabilmek. Tüm bu desteklerle birlikte biz ihracatçılar üretmeye, büyümeye ve döviz getirmeye devam edeceğiz.”