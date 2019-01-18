Sanal stüdyo ile 30 ülkede yayına girdi

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Televizyon yayıncılığında canlı yayına "artırılmış gerçekliği" sokan bir teknoloji geliştiren Türk firması, 2 yılda dünyanın önde gelen TV kanallarının vazgeçilmezi haline geldi.

Sinema sektöründe çekimin farklı bir mekanda yapıldığı izlenimini vermek üzere yıllardır kullanılan "green box" teknolojisinin daha gerçekçi bir atmosferde canlı yayınlarda nasıl kullanabileceğini araştıran İzmirli 4 girişimci, oyun yazılımlarında kullanılan "oyun motorlarını" yayın platformuna taşıdı.

Green box teknolojisindeki "kişiyi yeşilden ayırma" (keyleme) teknolojisini de değiştiren girişimciler, gerçek zamanlı efektlerle destekledikleri bu teknoloji sayesinde canlı yayınları ses, görüntü, grafik gibi verilerin bulunduğu sanal bir stüdyoya taşımayı başardı.

ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30'u aşkın ülkedeki TV kanalları ve internet üzerinden canlı yayınlanan programlarda kullanılan teknoloji, Çin'de bir stadyumdan yapılan canlı yayın sırasında sanal bir ejderhanın seyircilerin üzerinden uçurulması ve sahneye konması görüntüleriyle dünyaya yayıldı.

Geçen yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı oyuncusu Eden Hazard'ın bu teknolojiyle maç sonrası ülkesindeki televizyon stüdyosuna "ışınlanarak" canlı yayına katılması da dünya genelinde ses getirdi.

- Yayıncılığa yeni bir soluk getirdiler

Zero Density ortaklarından ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da kurdukları şirketin faaliyetlerini Ege Serbest Bölgesi'ne taşıdıklarını söyledi.

Şirketinin kullandığı teknolojiyi, "Green box içinde duran bir insanın kamerayla çekildiği sırada gerçek zamanlı olarak başka bir mekandaymış gibi gösterilmesi" olarak özetleyen Özkan, sistemin, oyun motoru kullanılması gibi yeniliklerle yayıncılığa yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

Özkan, kullandıkları oyun teknolojisiyle izleyenlerin sunucuyu "farklı bir yerdeymiş' gibi gördüğünü dile getirdi.

Zero Density'nin sektörde öncü haline geldiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Dünyada bu alanda çalışma yapan firmalar vardı ancak ilk lansmanı biz yaptık ve öne geçtik. Tüm sektör bizi takip etmeye başladı. Dünyada oyun teknolojisiyle yapılan canlı yayınların yüzde 80-90'ı bizim sistemimizi kullanıyor. Dünyanın dört bir yanında bilinen yayıncılarla çalışıyoruz. Türkiye'den bir teknoloji şirketi olarak bunu başarmış olmak ilk etapta yadırgandı. Bu işi icat eden ülkelere gidip 'bundan sonra şöyle yapacaksınız' diyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir duygu. Başta zorlandık, Türkiye'den gittiğimiz için bazı ön yargılar olabiliyordu fakat bunları aştık. Türk teknolojisi ürünümüzü gururla satıyoruz, tüm dünya da bunu kabul etmiş durumda."

- İhracatta hedef 15 milyon dolar

Şirketin üst yöneticisi Tijen Armağan da 2 yılda bir başarı hikayesi yazdıklarını, halen 30'un üzerinde ülkeye teknoloji sattıklarını ifade etti.

Yayıncılık sektörü geleceğinde bu teknolojilerin vazgeçilmez bir konumu olacağını dile getiren Armağan, "Her ay 3-4 yeni markayla yolculuğa devam ediyoruz. Geçen yılı 5 milyon dolar ihracatla kapattık, 2019'da hedeflerimizi çok agresif belirledik, aşağı yukarı 15 milyon dolara yakın bir ihracat cirosu hedefliyoruz." diye konuştu.



