ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, "İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirine, kripto para teknolojisinin temelini oluşturan blokzincir uygulamalarındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanı olarak bilinen blokzincirde, sisteme dair her kullanıcının ve işlemlerinin en az 2 kişi tarafından doğrulandığını, kayıtların onlarca ve hatta binlerce birbirinden bağımsız yerde tutulduğunu belirten Polat, böylece aracı kuruluşa ihtiyaç duymadan gönderimlerin onaylandığını söyledi.

Polat, teknolojisi gereği blokzincir sisteminin "şeffaf" olduğuna işaret ederek, "Blokzincir teknolojisi günümüzde kripto paraların altyapısını oluşturmanın ötesinde pek çok alanda da kullanılıyor. Bankacılık, finans, dış ticaret, sigortacılık, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde adını duyduğumuz blokzincir teknolojisi, sanatla da bir araya geldi. İnogarART ile hazırladığımız kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren kuluçka merkezi 'İnogarART Blockchain Akademisi' sayesinde Türkiye'de ilk olarak blokzincir ve sanatı bir potada eritecek yenilikçi girişimler geliştirilecek." diye konuştu.

- "Blokzincir ve sanat arasında köprü"

İnogarART Blockchain Akademisi'nde eğitim alanların, blokzincir ve sanat arasında teorik ve pratik köprülerin kurulması ve yenilikçi projelerin geliştirilebilmesini hedefleyen öğretim programıyla tanışacaklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Blokzincir teknolojisiyle sanat eserlerinin yaratılış anından itibaren kullanım, onarım ve el değiştirme gibi tarihsel kayıtları manipüle edilemez biçimde tutulabilir. Böylece eserlerin alım-satım, telif toplama gibi işlemleri arada herhangi bir aracı olmadan doğrudan gerçekleştirilebilir. İnogarART Blockchain Akademisi kapsamında, blokzincir kavramına ilişkin genel bilgilendirmenin yanı sıra blokzincirle sanat ilişkisinin kurulmasına ve kültür-sanat proje fikirlerinin blokzincirler üzerinde tasarlanmasını mümkün kılacak deneysel atölye çalışmasından bunların birer kripto para projesine dönüştürülmesini sağlayacak kripto para yarışmasına kadar uzanacak bir dizi etkinlik planlandı."

- "Başarılı projeler yatırımcılarla buluşacak"

İngorART Kuluçka Merkezi Yöneticisi Dorukhan Demirbilek de blokzincir teknolojisinin sanatçıyı ve eserlerini, sanatseverlerle aracısız ve mekansız buluşturacak, sanat dünyasının iş ve gelir modellerini baştan sona dönüştürecek potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Demirbilek, İnogarART Blockchain Akademisi ile blokzincir teknolojisinin kodlarını çözmeyi ve sanatla ilişkilendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, program kapsamında geliştirilecek girişim fikirlerini desteklemeye açık olduklarını dile getirdi.

İnogarART Blockchain Akademisi etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Demirbilek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 25 Mayıs'ta başlayacak İnogarART Blockchain Akademisi Programı, Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Polat'ın eğitimiyle başlayacak. Yaz ve sonbahar aylarında düzenlenecek atölye çalışmaları ve 'hackathon'larla devam edecek İnogarART Blockchain Akademisi Programı kapsamında başarılı olacak proje sahipleri, sanat ve teknoloji alanındaki yatırımcılarla buluşturulacak."







