ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da geleneksel, görsel, modern, yerel ve el sanatları gibi 78 dalda faaliyet gösteren sanat ustaları, ürettiklerini hak ettiği değerde pazarlayabilmek ve güç birliği oluşturmak için "S.S. Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

Antalya İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçıların kendisini ziyaret ettiğinde sanat eserlerini en iyi şekilde değerlendirememekten yakındıklarını söyledi.

Kendisinin de kooperatif çatısı altında bir araya gelmelerini önerdiğini anlatan Dizerkonca, gerekli girişimleri yaptıklarını ve kısa süre içinde bir kooperatif kurulduğunu kaydetti.

Dizerkonca, "Ülkemizde sanatın ve sanatçının içinde olduğu bir kooperatif yoktu. Antalyalı sanatçılar, kooperatif çatısı altında buluşarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler. Bu çalışma Türkiye'ye de hem örnek hem de model olacak." dedi.

Sanatçıların hak ettikleri değeri almada çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Dizerkonca, kooperatif kavramının sanatçılara çok önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Kooperatifin bir ahilik kavramı olduğunu dile getiren Dizerkonca, "Bizler birleşmeyi, yardım etmeyi seven bir toplumuz. Ahilik bizde var olan bir davranış. Avrupalılar bunu almış, kooperatif olarak bize vermiş. Kooperatif de birleşmek demek. Hepsi farklı eserler yapıyorlar ama şimdi bir güç ordusu oluşturdular. Kendilerini daha iyi ifade edebilecekler, eserlerini daha iyi tanıtabilecekler, seslerini Türkiye'ye duyurabilecekler." diye konuştu.

Kooperatifin birçok ihalede ve ticari işlerde önceliği olduğunu belirten Dizerkonca, sanatçıların da bu avantajlardan yararlanabileceğini bildirdi.

Kooperatif çatısı altında kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapabileceklerini anlatan Dizerkonca, "Sanatın güzel ruhunu ticaretle birleştirdik. Harika işler çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dizerkonca, sanatla uğraşan herkesi kooperatife üye olmaya davet etti.

- "İlklere imza atacağız, gümbür gümbür geliyoruz"

Kooperatif Başkanı Mukadder Kavas da kooperatifin kendilerine farklı bir yaşam yolu çizdiğini söyledi.

"Artık daha güçlüyüz." diyen Kavas, Antalyalı sanatçıların bir çatı altında toplanmayı başardığını belirtti.

Kavas, 29 yıldır ebru sanatında eğitmenlik yaptığını dile getirerek, "Yapmakta, üretmekte sıkıntı yok, satmakta sıkıntı var. Üretebiliyoruz ama ürettiğimizi hak ettiği şekilde pazarlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Kooperatifimizle dünyaya açılacağız. Kooperatifimiz Türkiye'de bir ilk ama projelerimiz de ilk olacak. İlklere imza atacağız, gümbür gümbür geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

78 sanatın bir çatı altında buluştuğunu ifade eden Kavas, Antalya'da yaşayan yabancı sanatçıları da kooperatifte buluşturmayı planladıklarını aktardı.



Kooperatifin kurucu ortakları arasında Filiz Tıraş, Gülaş Işıklıoğlu, Fatih Özdündar, Candan Çelikpençe Gündüz, Utku Basın ve Sevda Kesim yer aldı.