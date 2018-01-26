Sanayi 4.0 herkesi ilgilendiriyor

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve merak edilen konulardan olan 'Sanayide dijital dönüşüm' Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

Panelde konuşan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, geldiğimiz noktada 2005 yılı ve öncesinde, hizmetlerin bireysel olmasının önem kazandığını söyledi. İnternet üzerinde bir araştırma yaparken kendimize özgü reklamlar geldiği örneğini veren Önder, insanların datalarını bilmenin bu değişimde fayda sağladığını belirtti.



Dünya Gazetesi yazarı Dr.Rüştü Bozkurt ise Sanayi 4.0'ı isimlendirirken doğru ölçüyü kurmak gerektiğinin altını çizdi. İlk aşamada internet bağlantısının önemli olduğunu belirten Bozkurt, "İkincisi iletişim. Üçüncü ve asıl önemli olan da işbirliği. Endüstri 4.0 Türkiye'nin bin yılda erişemediği bir gelişme. Bu devrimde göz önünde bulundurulması gereken konu niyet. Gelişmeye niyetli olmanın ilerleme kaydetmek için yeterli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Gelişen teknoloji ile adaptasyon kolay



Globalde teknolojik gelişmenin hala standartlarını oluşturmadığını ifade eden Arçelik Üretim Teknoloji Direktörü Mustafa Esenlik, şirket olarak üretim yöntemleriyle ilgili örnekler verdi. Esenlik, "Yapay zeka konusu zaten yurtdışında 20 yıl önce hallolmuş. Bizim ise üretim sistemindeki fabrikalarımızda esnek otomasyonlara sahip olması lazım" dedi. Otomasyon sistemi konusunda kendi yaptığı projelerde de yaşadıkları deneyimleri anlatan Esenlik, "Önceden bizim 1-2 yılda tasarladığımız robotları, yenisi gelince kaldırmamız isteniyordu. Artık yeni sistemde robotlar daha esnek otomasyonla tasarlanıyor. Gerekli olduğunda o ürünlerle yeni sisteme adaptasyon sağlıyor"



EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak da sanayide dijital dönüşümle birlikte çalışma saatlerinin azalacağını ve çeşitli imkan bile vermediğimiz değişimlerin yaşanacağı konusunda görüşlerini iletti.

