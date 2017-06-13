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Sanayi ciro endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

Sanayi ciro endeksi arttı

ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 48,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 29,1 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, nisanda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9 ile sermaye malında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 166,6 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında oldu. Bu artışı yüzde 13,4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, yüzde 7,2 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.

Söz konusu dönemde en fazla azalış, yüzde 15,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ile onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 10,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.

Mehtap Yılmaz, Seval Ocak Adıyaman

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