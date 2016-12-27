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Sanayi Devrimi için ilk toplantı yarın

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Sanayi devrimine yönelik çalışmalar yürütecek olan Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Platformu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleştirilecek" - "Toplantıda sanayi devrimi ile ilgili hazırlık çalışmalarını değerlendirip, bunun bütçesini ele alacağız"

Sanayi Devrimi için ilk toplantı yarın

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi devrimine yönelik çalışmalar yürütecek "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Platformu"nun ilk toplantısının yarın gerçekleştirileceğini belirterek, "Sanayi devrimi ile ilgili hazırlık çalışmalarını değerlendirip, bunun bütçesini ele alacağız." dedi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, Türkiye'nin 4. Sanayi Devrimi'ne yönelik hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Dijital Dönüşümü Platformu'nun, Türkiye'nin bu sürece hazırlıklı olması için kurulduğunu anlatan Özlü, "Platformda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı görev alacak. Platformun ilk toplantısı yarın bakanlıkta gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Özlü, toplantının içeriğine ilişkin bilgi verirken, üyelerle yapılacak görüşmede çalışma programının gözden geçirileceğini söyledi.

Bakan Özlü, Platform ile ilgili hazırlanan protokol taslağının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek toplantıyla imzalanacağını dile getirdi.

Sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin çalışma grupları oluşturduklarına işaret eden Özlü, grupların bu konuda dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türk sanayisinin dijital dönüşümü programını hazırlayacaklarını söyledi.

- "Özel bir adı olacak"

Özlü, söz konusu toplantıda sanayi devrimi ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirileceğini ve bunun bütçesinin ele alınacağını ifade etti. Bütçenin kesinleşen büyüklüğünün 2017 yılı içindeki çalışmalarla ortaya konulacağını dile getiren Özlü, "Toplantıda, devletin ve özel sektörün katkısının ne olacağı belirlenecek. Biz 1. Sanayi Devrimi'ni yaklaşık 100 yıl geriden takip ettik. 4. Sanayi Devrimi'nde aradaki fark çok fazla değil, 3-4 yıl bir farkla takip ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla bu açığı kapatacağız ve Türkiye 4. Sanayi Devrimi'ni ıskalamayacak. Bu açığı kapatacağız ve öncü olacağız." dedi.

Sanayi devrimi konusunda diğer ülkelerin çalışmalarına değinen Özlü, "Almanya bu konuda öncülük ediyor. Japonya'da bu konuda yürütülen önemli çalışmalar var. Japonlar, Almanların 'Endüstri 4.0' olarak tanımladıkları kavrama, 'Süper Toplum 5.0' diyorlar. Onlar teknolojinin toplumun dönüşümüne olan etkilerini biraz daha fazla dikkate alarak bunu söylüyorlar." diye konuştu.

Özlü, sanayi devrimi modellerinin farklı ülkelerde değişik isimlerle anıldığını belirterek, "Türkiye'nin sanayi devriminin de özel bir adı olacak. Aslında muhtelif isimler üzerinde epey bir çalışma yaptık, ama hiç birisi tam içimize sinmedi. Bu çalışmalarla isim ortaya çıkacak. Bu, Türkiye'nin sanayi devrimi olacak, kopya etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, 4. Sanayi Devrimi'nin, Türkiye'nin en büyük sorunu olan teknoloji açığına çözüm getireceğini de sözlerine ekledi.



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4. Sanayi DevrimiFaruk Özlü
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