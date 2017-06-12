"Sanayi, ilk çeyrek büyümesinin motoru olmuştur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin teşvik ve desteklerin hakkını vererek ilk çeyrek büyümesinin motoru olduğunu belirtti.

Bahçıvan, yazılı açıklamasında, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Üretim, ihracat, yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik uygulanan teşvik ve destek paketlerinin başta ekonominin lokomotifi ve sürdürülebilir büyümenin dinamosu olan sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerde istenen canlanmayı yaratmış göründüğünü ifade eden Bahçıvan, sanayinin teşvik ve desteklerin hakkını vererek ilk çeyrek büyümesinin motoru olduğunu belirtti.



İSO tarafından daha önce açıklanan PMI, Kapasite Raporu ve istihdam verilerinin de kendilerine sanayinin durgunluk istasyonundan yavaş yavaş ayrılmakta olduğunu gösterdiğini aktaran Bahçıvan, sanayi büyümesinin yüzde 5,3 ile toplam büyümenin üzerinde olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sanayi sektörünün yüzde 5,0 büyümeye yüzde 22,6 veya 1,13 puan katkı ile en güçlü katkıyı sağlamasının kendilerine kaliteli bir büyüme sürecinde olduklarını da gösterdiğini vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:



"Her zaman söylediğimiz gibi kaliteli bir büyümenin olmazsa olmazlarından biri de ihracattır ve yüzde 10,6 büyüyen ilk çeyrek ihracatının da büyümede ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. İhracatın yüzde 95’inin sanayi ürünleri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda da yılın bu ilk büyüme verilerinden çıkan sonuç; büyümenin motorunun sanayi olduğudur. İç pazara verilen kamu destekleri ile başta AB olmak üzere ihracat pazarlarındaki iyileşmeye bağlı olarak ihracattaki artış sanayideki ve ekonomideki büyümeyi hızlandırmış. Sanayi ve sanayi ihracatı büyümenin ana motoru olunca daha sağlıklı bir büyüme ortaya çıkmıştır."





