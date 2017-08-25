Sanayi iş gücü girdi endeksleri

ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak 116,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak 116,7'ye çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi, ilk çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek 110,7 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde, ocak-mart dönemine göre yüzde 4,2 artarak 259,1 değerine yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın nisan-haziran dönemine göre yüzde 12 artışla 259,4 olarak kayıtlara geçti.

