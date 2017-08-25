Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Sanayi iş gücü girdi endeksleri

- Sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak 116,7 oldu

Sanayi iş gücü girdi endeksleri

ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak 116,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak 116,7'ye çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi, ilk çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek 110,7 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde, ocak-mart dönemine göre yüzde 4,2 artarak 259,1 değerine yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın nisan-haziran dönemine göre yüzde 12 artışla 259,4 olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sanayi İşgücü Girdi EndeksleriTÜİKYılın Ikinci çeyreği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5