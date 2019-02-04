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Sanayi kentinde firmalar afetlere hazır olacak

- Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek projeyle kentte faaliyet gösteren firmaların bütünleşik ve işlevsel afet ve acil durum planları hazırlanacak, çalışanlara farkındalık eğitimi verilecek - KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Afetlerden sonra sanayiciler için iş sürdürülebilirliği konusu çok önemlidir. Proje kapsamında verilecek eğitimler, afet sonrasında firmalarımızda iş sürdürülebilirliğini sağlamak için de yardımcı olacaktır"

Sanayi kentinde firmalar afetlere hazır olacak
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle firmaların olası afetlere hazır olması amacıyla "Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi" hayata geçirildi.

KSO Başkan Ayhan Zeytinoğlu, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde bulunan kent için konunun önemli olduğunu söyledi.

Marmara Depremi'nden sonra kentte yerleşik sanayi kuruluşlarının durumunu belirlemek üzere çeşitli anket çalışmaları yaptıklarını dile getiren Zeytinoğlu, bunun sonucunda o dönemde faal olan bin 62 firmadan 345'inin depremden hasar gördüğünü tespit ettiklerini aktardı.

Zeytinoğlu, 2006'daki araştırmada ise deprem ve zemin şartları, alanın dar olması, çevresel sorunlar gibi nedenlerden yer değiştirmek isteyen firma sayısını 182 olarak belirlediklerini anlatarak, "2017 yılı itibarıyla 182 firmayı mercek altına aldığımızda 5 firmanın yer değiştirdiğini, 48 firmanın kaydının silindiğini, 12 firmanın faaliyetini sürdürmediği ve 4 firmanın üyemiz olmadığını belirledik. Verilerden de görüldüğü gibi üyelerimizin yüzde 33'ü afetlere hazırlıklı olmadıkları için söz konusu depremde hasar görmüştür. Bundan yola çıkarak KOÜ ile proje hazırladık." diye konuştu.

Projeyle kentte faaliyet gösteren firmaların bütünleşik ve işlevsel afet ve acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara farkındalık eğitimi verilmesinin amaçlandığını dile getiren Zeytinoğlu, "Eğitim konularımız, afet ve acil durum planı, sanayide güvenli yaşam ve iş sürdürülebilirliği. Afetlerden sonra sanayiciler için iş sürdürülebilirliği konusu çok önemlidir. Proje kapsamında verilecek eğitimler, afet sonrasında firmalarımızda iş sürdürülebilirliğini sağlamak için de yardımcı olacaktır. Projemizin ilimizdeki sanayi sektörünün çok önemli bir sorununa çözüm getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kentin tecrübesi örnek olacak seviyede"

KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise 1999'daki depremin ardından Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Büyükşehir Belediyesinin inanılmaz bir iyileştirme süreci yaşadığını söyledi.

Kentteki kurumların yaşadıkları tecrübelerin başka illere, başka ülkelere örnek olacak seviyede olduğuna dikkat çeken Barış, "Bu bilgileri kullanıp, özellikle seferberlik başlatarak öncelikle burada sanayide tüm çalışanları afetlerle, sadece depremle değil, diğer afetlerle, ev kazalarıyla, günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri çok basit pratik bilgilerle donatarak, hayatta kalmayı, zarar azaltmayı ve ekonomik olarak da zararı azaltmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Barış, Marmara Depremi'nin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanlar işlerini ve üretimi bırakarak dışarı kaçtılar, çünkü toplum afetzede olunca ruhsal travma yaşıyor. Hayat kurtaracak, zararı azaltacak önemli küçük adımları öğretmeyi düşünüyoruz. Bu eğitimlerin yarısı uzaktan, yarısı yüz yüze olacak. 40 saatlik eğitim vermeyi düşünüyoruz. Afetlerin tüm boyutları, depremden sele, heyelan, patlama ve kimyasal sızıntılara kadar eğitim verilecek. Eğitimlerin kalıcı olması için tatbikatlar yapacağız. Üniversitemizdeki sağlık uzmanlarımızla fabrikaların çalışma durumuna göre eğitim dizaynı yapmayı düşünüyoruz."

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