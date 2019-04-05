Sanayi kentinden rekor ihracat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentin ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini bildirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli gümrüklerine göre, Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Mart ayında Kocaeli'den yapılan 2 milyar 667 milyon dolar ihracatın, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek değer olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Mart ayında ilimizden 2 milyar 667 milyon dolar ihracat ve 3 milyar 352 milyon dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın mart ayına göre ihracatımız yüzde 1,9 artarken ithalat yüzde 28,5 geriledi. İlimiz bu ay rekora imza atarak tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi ve Türkiye ihracatının yüzde 17,2'sini karşıladı. İhracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz."

Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye geneli dış ticaret rakamlarına da değinerek, "Mart ayında ihracatımız 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki ayın 1,9 milyar dolar üzerinde olmasına rağmen, geçen yılın mart ayında yapılan ihracatın yüksekliğinden dolayı ihracatımız binde 4 gerilemiştir. Aylık bazda 15 milyar dolar ve üzeri seviyelerin sürdürülebilir olması önemli. Önümüzdeki aylarda bu rakamları aşan seviyelerde ihracat yapmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



