Sanayi kentinin kapasite kullanım oranında artış

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'de temmuz ayında kapasite kullanım oranında artış olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Türkiye genelinde yüzde 76,2 ile geçen yılın aynı ayına ve geçen aya göre 0,9 puan gerilediğini aktaran Zeytinoğlu, Kocaeli'de ise yüzde 70 ile geçen yıla göre 1,5 puan gerilediğini, geçen aya göre ise 0,5 puan arttığını bildirdi.

Kocaeli'nin kapasite kullanım oranının arttığını kaydeden Zeytinoğlu, "Temmuz ayında ilimiz kapasite kullanım oranlarının Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kocaeli kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre az da olsa artış gerçekleşti. Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 54'ü de kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre artış bildirdi." ifadesini kullandı.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 18'i temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 33'ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 49'unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19'u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61'i sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 20'si ise azaldığını ifade etmişlerdir."



