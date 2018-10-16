Sanayi üretim endeksi (1)

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olduğu ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalış kaydetti.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 azalacağını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 2,7 azalacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 13,5 ile yüzde 0,4 aralığında yer alıyordu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,39,93,73,65,52,8-1,82,2-1,46,32,91,33,420173,33,96,58,85,16,914,59,614,38,79,713,78,920181210,27,86,36,4 2,9 5,6 1,7

(Sürecek)