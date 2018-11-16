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Sanayi üretim endeksi (1)

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,7 geriledi

Sanayi üretim endeksi (1)
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ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düşüş kaydetti.

- Beklentiler 

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde yüzde 0,5 artacağını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2,7 gerileyeceği tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,39,93,83,75,52,8-22,3-1,66,32,91,43,420173,33,86,58,85,16,714,79,614,48,79,713,78,920181210,27,86,36,4 2,9 5,9 1,6 -2,7

(Sürecek)


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EylülSanayi üretim EndeksiTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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