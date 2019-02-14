Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Sanayi üretim endeksi (1)

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,4 düşüş kaydetti

Sanayi üretim endeksi (1)
banner17

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Endeks, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalacağını öngörmüştü.

Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2 azalacağını bekleyen ekonomistler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,8 yükseleceğini tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, revizyonlar sonrası sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,3103,83,75,52,8-22,3-1,66,32,91,43,420173,33,86,58,85,16,714,79,614,48,79,713,78,920181210,27,86,36,42,95,91,7-2,5-5,9-6,6 -9,8 1,8

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2018AralıkSanayi üretim EndeksiTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5