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Sanayi üretim endeksi (1)

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı

Sanayi üretim endeksi (1)
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ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalacağını tahmin etmişti.

Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,2103,93,75,62,9-2,22,3-1,86,331,43,420173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,89201811,79,57,45,65,92,25,30,8-3,4-6,2-7 -9,9 1,32019 -7,4 -5,1

(Sürecek)

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Sanayi üretim EndeksişubatTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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