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Sanayi üretim endeksi (1)

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi

Sanayi üretim endeksi (1)
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ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,39 düşüş gösterdi. Bu dönemde 113,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl nisanda 114,9 seviyesinde bulunuyordu.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalacağını tahmin etmişti.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,2103,93,75,62,9-2,32,4-1,86,331,43,420173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,79201811,79,57,45,65,92,25,30,7-3,3-6,2-7 -9,9 1,32019 -7,4 -5 -2 -4

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi üretim EndeksiTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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