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Sanayi üretim endeksi (2)

- Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 115,6 değerine ulaştı

Sanayi üretim endeksi (2)

ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 115,6 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bu dönemde 115,6 olarak hesaplanan endeks, Nisan 2017'de 110 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti.

(Bitti)

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Sanayi üretim EndeksiTÜİK
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