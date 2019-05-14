Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 875 Müslüm Bursa Yapı food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Sanayi üretim endeksi (2)

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü - Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı

Sanayi üretim endeksi (2)
banner17

ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe olurken, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı. Endeks, ara malında yüzde 2,7, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,4 ve sermaye malında yüzde 3,4 yükselirken, enerjide yüzde 0,6 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 geriledi. Endeks, ara malında yüzde 5,6, sermaye malında yüzde 3,4 azalırken, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,1, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,6 ve enerjide yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü.

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MartSanayi üretim EndeksiTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5