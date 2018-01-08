Sanayi üretim endeksi arttı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017'ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydedildi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 6,9 arttı

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Kasımda 145,6 olarak hesaplanan endeks, 2016'nın aynı ayında 136,2 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2016'ya göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişim göstermeyeceğini tahmin etmişti.

Muhabir: Merve Özlem Çakır