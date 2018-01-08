Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Sanayi üretim endeksi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda ekime göre yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretim endeksi arttı

ANKARA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017'ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydedildi.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 6,9 arttı
Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Kasımda 145,6 olarak hesaplanan endeks, 2016'nın aynı ayında 136,2 seviyesinde bulunuyordu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2016'ya göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.
Beklentiler
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artmasını öngörmüştü.
Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişim göstermeyeceğini tahmin etmişti.
Muhabir: Merve Özlem Çakır

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5