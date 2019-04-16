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Sanayi üretim endeksi

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: - "Sanayi üretim endeksinde yıllık bazda gerilemenin hız kestiğini görüyoruz. Bir önceki aya göre toparlanmanın devam etmesini olumlu buluyoruz"

Sanayi üretim endeksi
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksinde yıllık bazda gerilemenin hız kestiğini gördüklerini, bir önceki aya göre toparlanmanın devam etmesini olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladığını anımsattı.

Sanayi üretim endeksinde yıllık bazda gerilemenin hız kestiğini aktaran Zeytinoğlu, "Bir önceki aya göre toparlanmanın devam etmesini olumlu buluyoruz. Mart ayında yüksek seviyede gerçekleşen ihracatın sanayi üretimine de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz ve üretimde aylık bazda artışların devam edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ana sanayi grupları içerisinde şubat ayında ara mallarındaki yıllık yüzde 9,7 ve sermaye mallarındaki yüzde 7,8'lik gerilemeler dikkati çekiyor. Şubat ayı üretim gerilemesinde imalat sanayindeki yüzde 5,5'lik gerilemenin de önemli etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu kalemlerde yaşanan daralmalar, ilk çeyrek büyümesine de yansıyacaktır. Diğer taraftan yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 14,8'lik artışı da olumlu değerlendiriyoruz."


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Ayhan ZeytinoğluKSOSanayi üretim Endeksi
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