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Sanayi üretim endeksi

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı

Sanayi üretim endeksi
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ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Bu dönemde 121 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl mayısta 121,1 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalacağını tahmin etmişti.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,72015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,820168,2103,93,75,62,9-2,32,4-1,86,331,43,420173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,79201811,79,57,45,65,92,25,30,7-3,3-6,2-7 -9,9 1,32019 -7,4 -5 -2 -3,8 -1,3


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MayısSanayi üretim EndeksiTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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