Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ABD malatya türkiye sudan FED
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı

Sanayi üretim endeksi

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Mayıs ayında sanayi üretiminde yıllık bazda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Mevsimsel olarak üretimde iyileşme beklediğimiz bu dönemlerde, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu buluyoruz"

Sanayi üretim endeksi
banner17

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Mayısta yıllık yüzde 1,3 düşüş, aylık yüzde 1,3 artış gösteren sanayi üretim endeksine değinen Zeytinoğlu, "Mayıs ayında sanayi üretiminde yıllık bazda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Mevsimsel olarak üretimde iyileşme beklediğimiz bu dönemlerde, sanayi üretiminin bir önceki aya göre tekrar artışa geçmesini olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, sermaye malı üretiminde hem aylık hem yıllık bazdaki artışa işaret ederek, sanayi üretiminde yıllık gerilemeye rağmen, sermaye malı üretimindeki yıllık yüzde 3,4, aylık yüzde 6,5'lik artışları önemsediklerini belirtti.

Benzer şekilde enerji üretiminde aylık yüzde 2, yıllık yüzde 7,7, elektrik gaz ve buhar sektöründe aylık yüzde 2,9, yıllık yüzde 4,1'lik artış olduğunu gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, diğer taraftan yüksek teknolojili ürünlerdeki aylık yüzde 25,5, yıllık yüzde 53,1'lik artışı da olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaeli gümrüklerine göre, haziran ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayında, uzun bayram tatilinin etkisi Türkiye geneli ile benzer olarak ilimiz ihracat rakamlarına da yansıdı ve haziranda ilimizden 1,9 milyar dolar ihracat yapıldı. İthalat ise 2,8 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ilimizden 14,4 milyar dolar ihracat, 19,4 milyar dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ilimiz ihracatı yüzde 3,1 artarken, ithalat yüzde 28 geriledi. İlimiz, altı aylık dönemde Türkiye ihracatına yüzde 17,1, ithalatına yüzde 19,7 katkı sağladı."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KocaeliKSO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5