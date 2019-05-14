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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda % 2.1 arttı, yıllık bazda % 2.2 daraldı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı
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Sanayi üretim endeksi Mart ayında, aylık bazda yüzde 2.1 artarken, yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 1.7 arttı. 


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