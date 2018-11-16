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Sanayi üretimi düştü

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 115,4 değerine yükseldi.

Sanayi üretimi düştü
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ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 115,4 değerine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu dönemde 115,4 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın eylül ayında 110,3 seviyesinde bulunuyordu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azalış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 19 ile yüksek teknoloji sektöründe gözlendi.
(Bitti)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)Sanayi üretim EndeksiEylül
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