Sanayi üretiminde 20 ayın en hızlı artışı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 artarak 20 ayın en hızlı yükselişine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bu yılın nisan ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı. Endeksteki yüzde 6,7'lik yükseliş, Ağustos 2015'ten bu yana kaydedilen en hızlı artışa işaret etti. Veri öncesinde gerçekleştirilen anketlerde ekonomistlerin beklentileri takvim etkisinden arındırılmış endeksin yüzde 3,9 artması yönündeydi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi, Ağustos 2015'teki yüzde 6,9'luk yükselişten bu yana yüzde 6'nın üzerine çıkamamış, bu yılın ilk 3 ayında ise sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 1,0 ve yüzde 2,6 artış kaydetmişti.

Açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak yüzde 0,3 olan beklentileri aştı.

"Sanayi üretimi ikinci çeyreğe güçlü bir ivme ile başladı"

AA Finans Analisti ekonomist Haluk Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeksin 3 aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 3,5’e yükselerek toparlanmanın güç kazandığını gösterdiğini kaydetti.

Bürümcekçi, çeyrekler bazında bakıldığında, sanayi üretiminde bu yılın ilk çeyreğindeki olumlu görünümün ikinci çeyreğe daha güçlü bir ivme ile başladığını söyledi.

"Oldukça yüksek bir artışa işaret etti"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da "Geçen yılın ekim ayından itibaren yüzde 1-2 bandına sıkışmış olduğu düşünülecek olursa nisan ayı verileri oldukça yüksek bir artışa işaret etti"