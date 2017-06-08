KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde nisan ayında da yükseliş trendinin devam ettiğini, bu artışın korunması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretiminin 2016'ya göre daha üst düzeyde şekillendiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Yılın ikinci çeyreğine güçlü bir performansla başlayan sanayi üretimindeki artış, korunması gereken bir düzey. Bu da Türkiye ekonomisi açısından sevindirici bir gelişme çünkü kapasite kullanımı ile birlikte üretimin artması hem ihracatın hem ekonomik büyümenin artması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, nisan ayı sanayi üretiminde aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 6,7'lik artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek dış ticaret rakamları, gerek kapasite kullanım oranları gibi öncü göstergelerden üretimdeki canlanmanın mart ayından itibaren başlayacağını beklediğimizi söylemiştik. Nisan ayında da yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi üretimindeki ivmelenmenin önümüzdeki ay da süreceğini tahmin ediyoruz. Sanayi üretimindeki artışı korumalı, hatta geliştirmeliyiz. Üretimin ve yatırımın önündeki engelleri kaldıracak ve sanayicinin üzerindeki mali yükleri azaltacak yeni reform paketinin de devreye girmesiyle üretim artış hızının daha da artacağını bekliyoruz. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine baktığımızda, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 7,3, buhar ve iklimlendirme üretimi endeksinde yüzde 4,8 artış gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bunlar iyi gelişmeler."

Ana sanayi grupları içerisinde hem aylık hem yıllık bazda en yüksek artışın sermaye malı imalatında gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, sermaye malı imalatı kaleminde aylık yüzde 12,2, yıllık yüzde 24,7 artışı, yatırımlar açısından çok önemsediklerini vurguladı.

Zeytinoğlu, imalat sanayi alt sektörlerinde ise bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 140,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleştiğini belirterek, bu artışı yüzde 19,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatının takip ettiğini bildirdi.



