Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına personel alınacak

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere, üniversitelerin elektrik-elektronik, endüstri, gıda, kimya, maden ve makine mühendisliği, hukuk, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun toplam 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak.

Sözlü sınav başvurusu için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili alanlarda belirlenen puanı almaları şartı bulunuyor. Başvurular, 9 Ocak 2019 saat 23.59'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurularak elektronik ortamda yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleriyle sınav yeri ve tarihi, sınav tarihinden en az 20 gün önce Bakanlık sitesinden ilan edilecek.