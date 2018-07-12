Sanayi ve teknolojide

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gelecek dönemde gündemini Türkiye'nin Otomobili Projesi başta olmak üzere, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlesi oluşturacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeniden yapılanması ve bu göreve Mustafa Varank'ın getirilmesinin ardından mesai yapılacak konuların başında, ülkenin yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmasına imkan sağlayacak "Türkiye'nin Otomobili Projesi" yer alacak.

Bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamıyla Türkiye'ye ait olacağı proje için yaklaşık 15 yıllık sürede 3,2 milyar avroluk yatırım yapılacak. Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avroyu bulacak ve cari açığa 7 milyar avro katkı sağlayacak. Projeyle doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Projede üretim yerinin belirlenmesi hususunda fizibilite çalışması yapılacak. Gelecek yıl teknik ve mali analizlerin yapılmasının ardından üretim yeri belirlenecek.

- Milli teknoloji hamlesi

Gelecek dönemde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak desteklerin ağırlığını ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak ve bu alandaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Söz konusu hamlenin özünü, nitelikli insan gücü, yerli mali kaynaklar ve teknolojik altyapıyla geliştirilecek milli teknolojik kabiliyetlerle başta savunma sanayisi olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda üretilecek yüksek teknolojili ürünler oluşturacak.

Ar-Ge destek programlarının tasarımında ve teşvik uygulamalarında yüksek teknolojili sektör ve ürünlere odaklanılacak. Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek ve KOBİ'lerin tasarım yetkinliğini artırılacak.

Patent borsasının kurulma süreci tamamlanacak. Türkiye'de koruma altına alınmamış buluşların ve kullanılmayan patentlerin sanayiye kazandırılması sağlanacak.



- Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulacak

Öte yandan, gelecek yıl Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulacak. Türkiye, daha sonra 'danışman ülke' statüsüne geçmek için başvuru yapacak. Bununla Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak. Türk Bilim Üssü ile bilimsel araştırmalara yeni bir boyut kazandırılacak. Türk bilim adamları, yer ve deniz bilimleri çalışmalarıyla buzul çağ ve prehistorik çağa ait bulgular konusunda incelemelerde bulunacak.

- Dijital dönüşüm hız kazanacak

Diğer taraftan gelecek dönemde Türkiye'nin her alanda dijital dönüşümünü sağlaması öngörülüyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim sektörleriyle bütünleşmesini hedefleyen stratejik sektörlerde dijital dönüşüm uygulamalarıyla daha akıllı, hızlı, verimli iş süreçleri oluşturulacak. Bunun sonucunda yüksek kalitedeki ürünlerin düşük maliyetlerle üretilmesi sağlanacak.

Türkiye'de dijital dönüşümün sağlanması için yol haritası çıkarılırken, ülkenin dünyadaki dijital dönüşüm pazarından 1 trilyon dolar pay alması hedefleniyor.

KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak.

- Mega endüstri bölgeleri

Diğer taraftan Malezya, Singapur gibi ülkelerin gelişmesinde çok önemli rol oynayan Mega Endüstri Bölgeleri Projesi gelecek dönemde Türkiye'de hayata geçirilecek. Türkiye'de 5 bölgede kurulması planlanan bölgelerin yaklaşık 135 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Kocaeli'de kurulmaya başlanan Bilişim Vadisi'nde de bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde çalışılacak.

Yüksek teknoloji alanlarında yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek için kurulan 6 endüstri bölgesinin yanında en az 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak.