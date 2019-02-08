Sanayiciler sorunlarını tartıştı

ANKARA (AA) - İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (İvedik OSB) faaliyet gösteren sanayiciler sorunlarını tartışmak üzere bir araya geldi.

İvedik OSB'den yapılan açıklamaya göre, Teknopark Ankara'daki toplantıya OSB Başkanı Hasan Gültekin de katıldı.

Gültekin, burada yaptığı konuşmada, milli ve yerli teknolojilerin üretiminin önemli olduğunu belirterek, "Üretimde teknolojik altyapıların geliştirilerek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve dünyanın her köşesine ürünlerimizin ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İvedik OSB'nin çalışan sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi olduğuna dikkati çeken Gültekin, bölgede 23 farklı sektörde 130 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Gültekin, "İvedik OSB, kurduğu uygulamalı teknoparkla Türkiye'nin ilgi odağı olan başarılı projelere imza atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.