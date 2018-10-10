Sanayicilerden Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

ERZURUM (AA) - İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Nuri Alim, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadele, sıkı para ve maliye politikasının Türkiye ekonomisi için kritik önemde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yerinde bir adım olduğunu aktaran Alim, "Özellikle KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımın da 'önce küçüğü düşün ilkesi' çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Alim, programın katma değerli üretim ve ihracat odaklı olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelenin esası olan sıkı para ve maliye politikası ile güven ortamının tesisi ve artırılmasına yönelik, bu programın Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ekonomimize pozitif katkı sağlaması en büyük temennimizdir. İş dünyası olarak her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız.”