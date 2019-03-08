Sanayicilerden istihdama destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, nisan ayı sonuna kadar istihdam edilenlerin 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşıladığını belirterek, "Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın" dedi.

Büyüksimitci, Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" tanıtım toplantısının açılışında, 25 Şubat'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldığını anımsattı.

İş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. Sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki düzenini bozma, istihdamı koru."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da sanayicilerin daha fazla istihdam için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Vali Günaydın istihdam seferberliğinin tek ayaklı olmadığını, kamunun da buna destek vermesi gerektiğini anlattı.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Türkiye'de 2019 yılı içinde 2,5 milyon kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını, 2023 hedefine hız kesmeden devam edildiğini vurgulayan Gülsoy, istihdam seferberliğine destek veren tüm sanayicilere teşekkür etti.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan da istihdam seferberliğinde kalkınmanın ilk hamlesinin üretim ve istihdam olduğunu, Kayseri'nin buna öncülük edeceğine inandığını aktardı.

Programa, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ve sanayiciler katıldı.