Sanayicilerden Türk lirasına destek

KAYSERİ/KIRIKKALE (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ABD'nin yaptırımlarına karşı, sanayicileri kira da dahil her türlü alışverişi Türk lirasıyla yapmaya çağırdı.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, döviz fiyatlarındaki ani yükselişin piyasa şartlarının gereği olmadığını belirtti.

Türkiye'ye maksatlı şekilde zarar verilmeye çalışıldığına işaret eden Nursaçan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maksatlı bir biçimde ülkemize zarar vermek, hükümetimizi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak için yapılan bu ve benzeri tehditler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Bir rahibi bahane ederek ülkemize yönelik başlatılan ekonomik savaş, asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Ülkemizin ekonomik verilerinde en küçük bir sıkıntı olmamasına rağmen suni finansal saldırıların sebebinin çok başka olduğunu tüm dünya biliyor. Silahlarla, tanklarla ve uçaklarla yapamadıklarını, döviz kuru ile yapacaklarına inananlar bozguna uğrayacaktır. Tanklara teslim olmayan millet dolara ve avroya asla boyun eğmeyecektir. Bu maksatlı saldırılar karşısında bir ve beraber olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek bu oyunu bozacağız. Kayseri sanayicileri olarak kira da dahil her türlü alışverişimizi, iş ve işlemlerimizi mümkün olduğu kadar milli paramızla yapmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet ediyoruz."

Nursaçan, kentteki sanayicilerin yapacakları ilave yatırım, üretim, ihracat ve yaratacakları istihdamla ülke ekonomisine her zamankinden daha çok katkı sağlayacaklarını kaydetti.

- "Gün birlik günü"

Kırıkkale'de faaliyet gösteren iş adamı Haydar Albayrak da 500 gram altın ile 11 bin dolarını Türk lirasına çevirdi.

Albayrak, işlemini yaptırdığı kuyumcunun önünde gazetecilere, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.

Haydar Albayrak, "Allah korusun, ayrıştığımız zaman Irak, Suriye ve diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Gün, birleşme zamanı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıkmış olduğu bu yolda dün olduğu gibi bugün ve yarın da karınca misali destek olmak amacıyla dolarımızı ve altınımızı Türk lirasına çevirdik." dedi.