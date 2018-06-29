Sanayicilere akademik destek Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Egeli akademisyenler, Kemalpaşa’da ayrıca üniversite sanayi işbirliğini geliştirme ve yerel yönetimle bölgeye kazandırılabilecek değerleri görüştüler. Ege Üniversitesi olarak Kemalpaşa’ya ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Rektör Budak, birçok alanda işbirliklerini geliştireceklerini de söyledi.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Ege Üniversitesi ile ortak projeler üreterek, üyelerine katkı sağlayacak Üniversite sanayi işbirliğini geliştirme konusunda birlikte projeler üretmek için bir araya geldi.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Egeli akademisyenler, Kemalpaşa’da ayrıca üniversite sanayi işbirliğini geliştirme ve yerel yönetimle bölgeye kazandırılabilecek değerleri görüştüler. Ege Üniversitesi olarak Kemalpaşa’ya ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Rektör Budak, birçok alanda işbirliklerini geliştireceklerini de söyledi.



“Üniversite sanayi işbirliğini önemsiyoruz”

Üniversite sanayi işbirliği konusunda KESİAD olarak talep ve önerilerini Rektör Budak ve akademisyenlerle paylaşan Haluk Meriç, “Kentimizin büyük değerlerinden Ege Üniversitesi’nin Rektörü Necdet Budak ve akademisyenlerin dernek merkezimizi ziyaretinde ülkemiz için büyük önem arz eden üniversite sanayi işbirliği için ortak projeler geliştirme konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Küresel ekonomilerle rekabet edebilmenin yolu gerekli teknolojik donanımlara sahip olmak ve bu donanımları katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönlendirmekten geçiyor. Bu kapsamda üniversite ile sanayi arasındaki köprüyü güçlendirmek yapılacakların ilk adımını oluşturuyor. Ege Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerinin bilgi birikimini sanayicimiz ile buluşturarak ilerleyen süreçlerde aradaki köprüyü daha da güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile beraber hocalarımıza talep ve önerilerimizi anlatarak kalifiye eleman, staj ve yeni teknolojilerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. KESİAD olarak üniversite sanayi işbirliği konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

