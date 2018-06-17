Sanayicilere uluslararası ticaret ve finans desteği Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), koordinatör olarak Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen ile çalışma kararı aldı.

Yapılan genel kurulda yeni iş başına gelen KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, önce toplumsal cinsiyet eşitliği adına derneğin ismindeki iş adamları ibaresini iş insanları olarak değiştirirken, ikinci hamle olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’le çalışma kararı aldı. Dernekte Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak göreve yapacak olan Küçüközmen, Dernek üyesi sanayicilere uluslararası ticaret ve finansman konularında destek olacak.



Sanayicilere akademik destek



KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, göreve geldikten sonra KESİAD içinde bazı yeni hamleler yapma kararı aldıklarını ifade ederek, genç ve dinamik yönetim kurulu yapısıyla daha aktif, sanayicilere daha fazla destek olan, onlara hem bilimsel hem akademik yönden de destek sağlayacak bir dernek yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Haluk Meriç, “neredeyse her ortamda Endüstri 4.0’ın konuşulduğu günümüzde bu dijital dönüşümü sağlayacak sanayicilerimize özellikle uluslararası ticaret ve finans yönetimi anlamında destek sağlamak istiyoruz. Bu anlamda Küçüközmen hocamızla çalışmamız hem bize hem sanayicilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde hocamızla birçok projeler üreteceğiz. Sanayicilerimize fayda sağlayacak çalışmalara imza atacağız” dedi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nden Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen’e götürülen KESİAD Koordinatörlüğü teklifine olumlu yanıt veren Küçüközmen “ilk kez Ege Finans Derneği vesilesi ile tanıştığım KESİAD yönetimi ve üyeleri ile bugüne kadar birçok etkinlikte bir araya geldik, gelecek vaadeden en son derece çalışkan ve yetenekli gençlerin yanı sıra deneyimleri ile yol gösteren duayen işadamlarıyla birlikte çalışmak son derece önemli ve anlamlı” dedi.

