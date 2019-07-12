“Sanayide daralma beklenenden ılımlı“

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi.



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin aylık bazda değişmeyeceğini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı öngörmüştü.



Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretimindeki daralmanın beklenenden daha ılımlı gerçekleştiğine ve toparlanma eğiliminin gözlendiğine işaret ederek, haziran ayına ilişkin ilk tahminlerinin, bayram etkisi nedeniyle, düzeltilmiş ve düzeltilmemiş veriler arasında farkın belirginleşeceği yönünde olduğunu söyledi.



Düzeltilmemiş verilerde yüzde 5'ler seviyesinde, düzeltilmişte ise yüzde 1-2 bandında yıllık daralma oranlarının görülmesinin mümkün olduğuna değinen Tokalı, şunları kaydetti:



"Böylece, ilk çeyrekte yüzde 4-5 bandında yıllık daralma gösteren sanayi üretim endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 2'ler seviyesinde kısmen daha ılımlı küçülme gösterebilir. Bu durumda, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,6 daralan Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1-2 bandında küçülme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. İkinci yarıda ise, yıllık yüzde 2-3 bandında büyüme oranlarına geçebileceğimizi düşünüyoruz.

Tüm yıl için büyüme tahminimiz ise yüzde 0,5 düzeyinde."



Tokalı yatırımlar ve yüksek teknolojili ürünler destekli toparlanmanın, kalıcılık açısından olumlu bir görünüm sunduğunu dile getirdi.

Sektörel bazda da petrol ürünleri ve yatırımlara yönelik bileşenlerin pozitif etkisinin gözlendiğini aktaran Tokalı, öte yandan ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi açısından önemli olan kimya sektörüne ek olarak, inşaat, metal ve otomotiv gibi sektörlerdeki zayıflıkların sürdüğünü ifade etti.



"Büyüme tahminimiz üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini düşünmekteyiz"



AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de mayıs ayında arındırılmamış sanayi üretiminin yıllık bazda düşüşünün beklentisinden sınırlı olduğunu ifade etti.



Mayıs ayında enerji ve altın hariç ara malı ithalatının avro bazında yıllık yüzde 8,5 ile önceki aylara göre daha belirgin düşüş gösterdiğini anımsatan Bürümcekçi,

"Ayrıca, temel sektörlerden otomotiv ve çelikte yıllık bazda üretim daralmasının devamına karşılık elektrik üretiminde artış kaydedilmişti." dedi.



Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde eksi 2,4 seviyesine toparlandığını aktararak, şunları kaydetti:



"İkinci çeyrekte sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2-3, milli gelir ise yüzde 1-2 aralığında daralma kaydedebilir. Önümüzdeki dönem görünümünü ele aldığımızda öncü göstergeler milli gelirin 2019'un ikinci çeyreğinde de daraldığına işaret etmişti.



Bu yıl büyüme olup olmayacağını son dönemde sıkılaşan finansal koşulların ne ölçüde iyileşeceği, ivme kaybetmeye başlayan bankacılık kredi hacminin ne kadar yükseleceği ve dış talep koşulları belirleyecektir. 2019 yılı büyümesi için yüzde eksi 0,2 olan tahminimiz üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini düşünmekteyiz."