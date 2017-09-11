ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi sayesinde iklim değişikliğin azaltılmasına katkıda bulunulduğunu belirterek, "Yarım milyon karbondioksit eşdeğeri kadar tasarruf sağlanmıştır. Projede en başta hedeflenenin 10 katından daha fazla bir tasarruf elde edilmiştir." dedi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" sertifika töreninde konuşan Tomasi, Türkiye hükümetine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne projeye verdikleri destek ve enerji verimliliğine kendilerini adadıkları için teşekkür etti.

Sanayide enerji verimliliğine geçişin bugünün dünyasında zorunlu hale geldiğini dile getiren Tomasi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve ekonomik büyüme sağlamak için enerji verimliliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Tomasi, 2015 itibarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başlatılmasıyla beraber enerjinin küresel çabaların merkezine yerleştirdiğini hatırlatarak, "Böylece düşük karbonlu enerji sistemleri, yeşil ekonomi, yoksulluğun azaltılması ve en nihayetinde sürdürülebilir kalkınmaya geçiş sağlamaya çalışıyoruz. Bizler de UNDP olarak Türkiye'de bakanlıkla ortaklık yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Aynı zamanda KOSGEB ve TSE ile işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Projeden elde edilen bazı somut sonuçlar konusunda da bilgi veren Tomasi, "Bu başarılı çalışmalar neticesinde, söz konusu proje iklim değişikliğin azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Türkiye genelinde yarım milyon karbondioksit eşdeğeri kadar tasarruf sağlanmıştır. Projede en başta hedeflenenin 10 katından daha fazla bir tasarruf elde edilmiştir. Yani bizim amaç ve hedeflerimizin çok daha ötesine geçildi. Bunun yanı sıra Türkiye'de 100 bin ton petrol eşdeğeri yıllık enerji tasarrufu elde edildi. Bunlar çok etkileyici rakamlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tomasi, projeye destek veren pek çok katılımcıya da çeşitli alanlarda eğitimler verildiğine işaret ederek, "Çok büyük çaplı eğitimler gerçekleştirildi ve 2000'den fazla kişiye ulaşıldı. 9 tane endüstri tesisinde enerji etüdleri gerçekleştirildi. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) Enerji yönetim sistemlerinin uygulama kapasitesi geliştirildi ve bu amaçla da 11 tane OSB'de eğitimler verildi. Aynı zamanda, OSB'lere test ve ölçüm ekipmanları sağlandı. Tüm bu faaliyetler sayesinde ulusal enerji verimliliği eylem planın temeli oluşturuldu." dedi.

- "1 teravatsaatten daha fazla tasarruf sağlandı"

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Program Direktörü Marco Matteini ise projede çok başarılı bir iş birliği sağlandığını belirterek, projenin 6 buçuk yıl boyunca devam ettirildiğini hatırlattı.

Projenin aynı anda yaklaşık 18 ülkede uygulanmaya konulduğunu belirten Matteini, önemli sonuçlara ulaşılan proje sayesinde enerji verimliliğinde kalifiye yerel uzman sayısının 45'e ulaştığını aktardı.

Matteini, cinsiyet temsili açısından önemli bir başarı elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzmanlarımızın yüzde 30'u kadın çalışanlar tarafından oluşuyordu. Şu an Türkiye'de projenin desteklediği metodolojiyi kullanan 690 şirket var. Ayrıca proje ile yaklaşık 1 teravatsaatten daha fazla enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Tasarruf edilen enerji miktarı 150 bin hane halkının yıllık enerji tüketimine, 300 megavat kurulu güce sahip bir rüzgar tarlasından elde edilebilecek bir miktara eşittir. Kanımca ortaklık ve projenin başarısı için taahhüt bizim başarımızın anahtarı olmuştur. Çok iyi bir iş birliği tesis etmeyi başardık."