ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, sanayicilerin yanında olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda da olduğu üzere sanayide üç 'Y' formülü önemli. Yerli, yenilikçi ve yeşil sanayi bizim önemli programlarımızdır." dedi.

Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) öncülüğünde Erzurum, Erzincan ve Bayburt valilerinin katılımıyla "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Özüm Önerileri" konulu toplantı düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Dağı'ndaki Sway Otel'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un coğrafya olarak ortak kaderi paylaştığını söyledi.

- "Sanayicilerimizin yanında olacağız"

Yaşadıkları coğrafyada özellikle kamu görevlileri olarak bütün sanayicilerin yanında olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Girişimci, sanayici olmanın zorluklarının farkındayız. İyi niyetli şekilde özellikle sanayicilerimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda da olduğu üzere sanayide üç 'Y' formülü önemli. Yerli, yenilikçi ve yeşil sanayi bizim önemli programlarımızdır. Coğrafyamızın birinci geçim kaynağı hayvancılık ve tarım. Hayvancılık neredeyse tarımdan önce geliyor ve çok büyük potansiyelimiz var. İkinci geçim kaynağımız turizm ve buna bağlı sektörler. İstihdamı artıracak ve katma değeri yüksek ürünler üretecek bütün kapıları açmamız lazım, bütün engelleri aşmamız lazım. Toplantının bütün amacı bu noktada olacak."

- "Sorunları tespit edip ilgili yerlere iletmek görevimiz"

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise çok önemsedikleri toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

2019-2021 yıllarını kapsayan ekonomi programının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandığını anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Program içerisinde finansal istikrarın yeniden sağlanması, makro ekonomik dengelerin yeniden tesis edilmesi ve bu bağlamda da yerli teknoloji ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yeni hamlelerin ortaya konulması hedef olarak belirlenmişti. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin sanayideki genel durumu, belirlenen veya buna ilave başlıklar altında bizim sorun olarak kendi tespitlerimiz ve çözüm önerilerimiz olacak. Bizim bir görevimiz de bulunduğumuz coğrafyada, illerimizde ekonomik potansiyelleri ortaya çıkarıp buna yönelik adımlar atmak. Bunun yanında bir görevimiz de varsa sorunları tespit edip ilgili yerlere iletmek."

Pehlivan, toplantıda kalkınma ajanslarının ve sanayicilerin görüş ve önerilerini alacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar illerindeki ekonomik sıkıntılarla ilgili görüş ve önerilerini bölge valilerine anlattı.

Toplantıya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, bölgedeki kalkınma ajanslarının temsilcileri, sanayiciler ve firma temsilcileri de katıldı.