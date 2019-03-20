MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Mevcut tesislerimizin tamamıyla otomasyona kavuşması, daha verimli ve kaliteli ürün üretmesi için sanayinin dijital dönüşümüne ayak uydurmalıyız." ifadesini kullandı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 5 ilde hayata geçirilen proje kapsamında, Mersin'de "Model Fabrika ve Endüstriyel Tasarım-KOBİ Danışmanlık Merkezi"nin temeli atıldı.

Elvan, törende yaptığı konuşmada, dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, buna ayak uydurabilenlerin ayakta kalma ve güçlenme imkanı bulabileceklerini belirtti.

İçinde bulunulan rekabet ortamında sanayi 4.0'a ihtiyaç olduğuna işaret eden Elvan, "Mevcut tesislerimizin tamamıyla otomasyona kavuşması, daha verimli ve kaliteli ürün üretmesi için sanayinin dijital dönüşümüne ayak uydurmalıyız. Temelini attığımız model fabrika ile birlikte mevcut tesislerimizin sanayi 4.0'a uygun olarak dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, model fabrikanın, kurulacak sanayi tesisleri açısından önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Fabrika sahiplerimiz, işçilerimiz, idarecilerimiz burada aldıkları eğitimlerde öğrendiklerini kendi fabrikalarında uygulayabilecekler. Mersin, rekabetini daha da güçlü kılmak istiyorsa, dünyada söz sahibi olmak istiyorsa yapması gereken en öncelikli iş model fabrika kurmaktır. Bunu da gerçekleştiriyoruz. İkinci önemli projemiz tasarım inovasyon merkezimizdir. Bu merkezi de model fabrikanın yanına kurarak organize sanayi bölgemizin içinde olmasını sağladık."

MTSOB Başkanı Sabri Tekli de Türkiye'nin 3'üncü model fabrikasını Mersin'e kazandıracaklarını belirterek, "Burada hem üreten hem de eğiten bir organize sanayi bölgesi mantığıyla eğitime çok büyük önem veriyoruz. Model fabrikamızda da sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı eğitme hususunda güzel bir tesise sahip olacağız. Gelecekte bu fabrikanın çok büyük faydalarını göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.