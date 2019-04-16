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Sanayiye “askeri“ görev

Sanayinin çeşitli alanlarında üretim yapan 55 firma, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi oldu.

Sanayiye “askeri“ görev
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Sanayinin çeşitli alanlarında üretim yapan 55 firma, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 27 fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere onaylı tedarikçi olarak belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olmak için başvuran 110 aday firma, askeri fabrikalar tarafından tetkik edildi. Sonrasında yürütülen değerlendirme süreciyle 55 firmanın Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olması uygun bulundu.

Onaylı tedarikçiler arasında Akım Metal, Altay Yazılım Savunma, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, ASELSAN, ASPİLSAN, BİTES, CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri, Demirer Savunma ve Havacılık, ERMAKSAN, HAVELSAN, HİDROKON, KORDSA, Plasmarket Plastik ve Metal Kalıp Makine, Sağlam Metal, Seçil Kauçuk, Tekelioğlu Cıvata ve TÜMOSAN, ULUSAN Alüminyum gibi faaliyet gösterdiği alanların önde gelen firmaları yer aldı.

Bu doğrultuda firmalara 2 yıl süreyle geçerli "onaylı tedarikçi sertifikası" verildi.

Sertifikaya sahip firmalar, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli illerde faaliyet gösteren 27 askeri fabrikaya, mal ve hizmet teslim edebilecek. Firmalar, envanterdeki platformların sistem, yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Onaylı tedarikçi olması uygun görülmeyen firmalara ise yerli ve milli savunma sanayisinin güçlenmesi amacıyla tetkik raporlarında görülen eksikler bildirilerek kendilerini geliştirmeleri imkanı sağlanacak.

Askeri fabrikaların onaylı tedarikçileri 11 şehre dağılıyor. En fazla onaylı tedarikçi 15 firmayla Konya'da bulunuyor. Konya'yı 12 firmayla Ankara, 9 firmayla İstanbul, 8 firmayla Kocaeli izliyor.

Ayrıca Zonguldak, Eskişehir, İzmir, Bursa, Kayseri, Mersin ve Osmaniye'de tedarikçiler bulunuyor.

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