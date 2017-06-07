Sanko Holding'in 4 şirketi İSO 500'de

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding bünyesindeki 4 şirket, "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasına girdi.

Sanko Holding'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiği, sektör adına değerli verileri sunan ve devler ligini belirleyen "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016" araştırmasının sonuçlarının kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı.

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 55’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş'nin 206’ıncı, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 253’üncü ve Sanko Enerjinin 445’inci sıradan listeye girdiği kaydedildi.