Şanlıurfa ayakkabı üretim üssü olacak

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Hükümetin yatırımcı için pozitif ayrıcalık sunduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı firmaları bölgenin en büyük ayakkabı üssünü kurmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Devletin yıllardır terör nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için yatırımcılara sunduğu pozitif ayrımcılık, istihdamın artmasına yönelik yatırımları da hızlandırdı.

Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefine katkı sunmak isteyen öncü ayakkabı firmaları, kentteki organize sanayi bölgesinde yeni fabrikalar kurarak çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 30 ayakkabı fabrikası için yer tahsisi yapılan kentte, bu fabrikalardaki toplam istihdamın da 5 bine ulaşması bekleniyor.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Mehmet Şefik Bakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye hitap edebilecek önemli bir ayakkabı üretim merkezinin faaliyete geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

İhalesi yapılan fabrikalarda yer tahsislerinin sürdüğünü ifade eden Bakay, ayakkabı üretiminde söz sahibi olan hemen hemen tüm firmaların kentte birer fabrika açmaya yönelik planının bulunduğunu belirtti.

- Hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapılacak

Hem ihracat hem de iç piyasa için kaliteli ve uygun fiyatlı ayakkabıların üretilmesinin planlandığını anlatan Bakay, "Hükümetimiz ve devletimizin bölgemizi cazibe merkezi yapması ve kalkınmada öncelikli şehirler arasında olması dolayısıyla ayakkabı sektörüne ilişkin ciddi yatırımlar yapıldı. Bundan dolayı yatırımcılar, işverenler yatırım için büyük ölçüde ilimize gelmektedir. Biz esnaf ve sanatkarlar birliği olarak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kentimiz ayakkabıcılık sektöründe de ilerleme kaydetmektedir. " diye konuştu.

Bakay, kentte kurulacak ayakkabı üssünde çalıştırılması planlanan gençlere yönelik de mesleki eğitim kursları vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte 40 yıldır geleneksel usulle ayakkabıcılık yapan Aziz Atlıoğlu da bölgeye yapılacak yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayakkabının bin bir zorlukla imal edildiğini belirten Atlıoğlu, "Bizde şimdi çırak yetişmiyor, fabrikasyon olması daha iyi. Gençlerin istihdam edilmesi güzel bir şeydir. Eskiden el emeği vardı şimdi her şey fabrikasyon. Eskiden herkesin bir çift ayakkabısı vardı ama şu anda herkesin en az evinde 5 çift ayakkabısı var. Onun için fabrikasyon olunca üretim de fazla oluyor, ihtiyaç karşılanıyor. Bu gençlerin yetişmesi için de büyük bir imkandır." ifadelerini kullandı.