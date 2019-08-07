Şanlıurfa'da yetiştirilen kurbanlıklara yoğun ilgi

Şanlıurfa'da yetiştirilen kurbanlıklar, bayram öncesi Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki pazarlarda görücüye çıkıyor.



Devletin sağladığı destekler sayesinde hayvancılığın her geçen gün arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş ve 350 bin büyükbaş bulunuyor. Bu hayvanlar, kent merkezi ve ilçelerindeki mera ve otlaklarda yetiştiriliyor.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfalı besiciler, il dışına hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden gelen küçükbaş kurbanlık taleplerini karşılamaya çalışan Şanlıurfalı besiciler, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok kente günlük yaklaşık 30 bin küçükbaş kurbanlık sevk ediyor.



Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası Başkanı İzzet Çiftçi, Şanlıurfa'nın hayvan potansiyeli bakımından Türkiye'nin önde gelen kentleri arasında yer aldığını söyledi.



Kenttin hayvancılık açısından uygun ve geniş arazilere sahip olduğunu belirten Çiftçi, "Bu geniş arazilerde besicilerimiz tarafından yetiştirilen hayvanlar Türkiye'nin en büyüğü konumundaki canlı hayvan pazarımızda satışa sunuluyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarımızda büyük bir yoğunluk var. Özellikle il dışına hayvan satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.



Çiftçi, kurbanlık piyasasında geçen yıllara göre büyük bir fiyat artışının yaşanmadığını, fiyatlarda yüzde 10-15 gibi sınırlı bir artış meydana geldiğini ifade etti.



Bayramın yaklaşmasıyla kent içinde ve dışından kurbanlıklara ilginin artığını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:



"Kurbanlıklara şehir dışından yoğun talep var. Her gün ortalama 30 bin küçükbaş hayvanı kurbanlık olarak il dışına gönderiyoruz. Bu yılki ihracatımız büyük oranda Akdeniz Bölgesine yapılıyor. Bunun yanında az da olsa İç Anadolu illeri ve büyükşehirlere de hayvanlarımızı gönderiyoruz. Şu anda pazarımızda kurbanlık fiyatları büyükbaş fiyatları 7 ile 13 bin arasında değişmekte, küçükbaşta ise toklu kurbanlık bin 200 ile bin 650 lira arasında satılıyor."



"Tosun"lara vakıf ilgisi



Şanlıurfa Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül de besicilerin büyük bölümünün hayvanlarının satışını tamamladığını belirtti.



Büyükbaş hayvanların vakıflar tarafından alınarak başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere götürüldüğünü aktaran Gül, "Hayvan pazarında tosun kurbanlıkların büyük bölümü vakıflar tarafından satın alınarak İstanbul'a götürüldü. Şu anda diyebiliriz ki neredeyse Şanlıurfa'da tosun kurbanlık kalmadı.Vatandaşlarımız az miktardaki tosunu ve düveleri almak için pazarlık yapıyor. Bayramın yaklaşmasıyla pazarda da yoğunluk arttı. Hemen hemen herkes istediği ve beğendiği kurbanlığı alıyor. Kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre biraz arttı. Kurbanlık alan da satan da fiyatlardan memnun." diye konuştu.



Besicilerden Ahmet Beyaz ise bayram için beslediği yaklaşık 200 küçükbaş kurbanlığın büyük bir bölümünü il dışına gönderdiğini söyledi.



Elinde kalan kurbanlıkları da pazara getirerek satmaya çalıştığını anlatan Beyaz, bayramda bütün hayvanlarının satılacağına inandığını kaydetti.